'First Dates' | Programa completo, en vídeo (16/12/2025)

First Dates 16 DIC 2025 - 23:28h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 15 de diciembre de 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Compartir







Maite, de 60 años, busca a alguien que le ponga freno a su locura… ¿será Jesús, de 61 y del pueblo más tranquilo del mapa, esa serenidad que necesita o le parecerá demasiada calma? Por otro lado, José, carnicero y artista de 25, asistirá a su cita con Venus, 20, fan de los musculosos… ¿o lo que la enamore será un buen corte de humor de nuestro carnicero?