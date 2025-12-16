Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (16/12/2025)

Flechazo o filetazo First Dates Temporada 8 Programa 2235
Maite, de 60 años, busca a alguien que le ponga freno a su locura… ¿será Jesús, de 61 y del pueblo más tranquilo del mapa, esa serenidad que necesita o le parecerá demasiada calma? Por otro lado, José, carnicero y artista de 25, asistirá a su cita con Venus, 20, fan de los musculosos… ¿o lo que la enamore será un buen corte de humor de nuestro carnicero?

