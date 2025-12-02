Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (02/12/2025)

P2227 - Amor efervescente First Dates Temporada 8 Programa 2227
Marcell, empresario florista de 28 años, llega desde Valladolid al restaurante del amor en busca de un chico divertido y “efervescente”. Raúl, su cita, dependiente y camarero de 35 años, viene desde Madrid con la chispa que Marcell necesita. Desde el primer momento, el sentido del humor se convierte en el puente que los une. ¿Lo cruzarán juntos?

 

