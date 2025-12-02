'First Dates' | Programa completo, en vídeo (02/12/2025)

First Dates 02 DIC 2025 - 23:42h.

Marcell, empresario florista de 28 años, llega desde Valladolid al restaurante del amor en busca de un chico divertido y “efervescente”. Raúl, su cita, dependiente y camarero de 35 años, viene desde Madrid con la chispa que Marcell necesita. Desde el primer momento, el sentido del humor se convierte en el puente que los une. ¿Lo cruzarán juntos?