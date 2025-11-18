Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (18/11/2025)

P2219 - Tina y 'El Zorro' Banderas First Dates Temporada 8 Programa 2219
'First Dates' | Programa completo
Compartir

Tina y 'El Zorro' Banderas

Patri se transforma en Tina Turner sobre el escenario para sorprender a Manuel, un habitual de nuestro restaurante que, a su vez, llega caracterizado de 'El Zorro', en un guiño a su parecido con Antonio Banderas. En otra mesa cenan Carmen y Juan, ambos jubilados, liberados, activos y con la mente abierta.

 

Temas