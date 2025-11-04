'First Dates' | Programa completo, en vídeo (04/11/2025)

Logo de cuatrocuatro
First Dates Temporada 8 Programa 2211
Dominatrix, la dueña de los hombres

Soraya es una tía poco convencional que dice tener a los hombres de mascotas. Busca a alguien que entienda este trabajo y que no sea un 'cachirulo' (cachas y machirulo). Su cita, Federico es una persona muy sincera que siente la necesidad de intervenir frente a las injusticias. A ella de primeras no le ha llamado la atención, pero Federico confía en conquistarla con su personalidad

