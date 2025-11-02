'Arrancando La Nave' | Programa 8, en vídeo (02/11/25)

Cuarto Milenio 02 NOV 2025 - 21:50h.

Disfruta del programa 'Arrancando la nave' del domingo 2 de noviembre, online y completo

Compartir







Iker Jiménez y Carmen Porter analizan los vídeos más virales —aunque no necesariamente los más veraces— sobre el misterioso objeto interestelar 31/Atlas. ¿Podría el inquietante sonido que se escucha en las grabaciones ser una forma de comunicación proveniente del espacio exterior? Además, el equipo nos muestra la exposición 'Dark Secrets', la colección de muñecas malditas más grande de Europa, donde cada pieza encierra una historia tan perturbadora como fascinante.