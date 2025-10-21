'First Dates' | Programa completo, en vídeo (21/10/2025)

First Dates 21 OCT 2025 - 23:35h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 21 de octubre del 2025

Aquí puedes encontrar todos los programas de 'First Dates': ¡No te pierdas el mejor entretenimiento!

Compartir







Quererse mucho a uno mismo

Jordi es un joven estilista de 23 años que busca una relación idílica como las que tiene sus abuelos. Busca a una persona normal, pero su cita Ángelo, es un italiano que a opinión de Jordi se ha establecido en la ciudad más fea de toda la Comunidad Valenciana. Ángela es una peluquera de Sevilla que se quiere mucho sí misma, algo que hará saber a su cita Juan, un hombre con mucha arte y rompe moldes.