'First Dates' | Programa completo, en vídeo (21/10/2025)

Quererse mucho a uno mismo

Jordi es un joven estilista de 23 años que busca una relación idílica como las que tiene sus abuelos. Busca a una persona normal, pero su cita Ángelo, es un italiano que a opinión de Jordi se ha establecido en la ciudad más fea de toda la Comunidad Valenciana. Ángela es una peluquera de Sevilla que se quiere mucho sí misma, algo que hará saber a su cita Juan, un hombre con mucha arte y rompe moldes.

