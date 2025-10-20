Logo de cuatrocuatro
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (20/10/2025)

P2201 - De 'tonto del campo' a soltero de oro First Dates Temporada 8 Programa 2201
Valeriano es un agricultor murciano de 71 años, que tras el paso de los años ha pasado de ser "el tonto del campo" a ser un hombre con un gran bienestar económico. No ha tenido una pareja formal nunca y espera encontrarla hoy. Juliana, es una mujer muy divertida a la que le encanta cantar en los karaokes. ¿Será la mujer a la que tantos años ha estado esperando Valeriano?

