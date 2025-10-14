Logo de cuatrocuatro
Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (14/10/2025)

Con Alba Lago Noticias Cuatro 2025 Mediodía 14/10/2025
Las noticias, de la mano de Alba LagoCuatro
La caja de folios de Ábalos.... en billetes

Son decenas de billetes de 50 euros. En sobres, en cajas, envueltos en papel. Lo publica The Objective y dice que son parte de un video grabado en el despacho de Ábalos un año antes de ser destituido. Les vamos a contar la importancia de esta novedad y cuál es la versión de Ábalos.

El Gobierno pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución

Lo ha adelantado Sánchez esta mañana y Ayuso no ha tardado en responderle. Le recrimina el tono con el que se dirige a ella.

Firmado el acuerdo de paz ¿Cuáles son los siguientes pasos en Gaza?

Recuperar lo poco o mucho que queda de sus casas es una de las prioridades de los gazatíes de a pie. En la agenda política está la reconstrucción con mayúsculas, la entrega e identificación de los rehenes sin vida y la retirada de tropas de la Franja.

Adiós a la DANA Alice

Después de seis días Alice se va, pero aún hoy mantiene activados los avisos en cuatro comunidades. El rastro que deja es desolador sobre todo en Valencia y Tarragona donde ha dejado 18 heridos y daños materiales que aún se están evaluando. Y un hartazgo de alertas en Valencia.

