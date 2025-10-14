Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (14/10/2025)

El plan de paz de Gaza: y ahora qué

Carme Chaparro: “En el acoso laboral la víctima piensa que ha hecho las cosas mal, y eso es durísimo”

La caja de folios de Ábalos.... en billetes

Son decenas de billetes de 50 euros. En sobres, en cajas, envueltos en papel. Lo publica The Objective y dice que son parte de un video grabado en el despacho de Ábalos un año antes de ser destituido. Les vamos a contar la importancia de esta novedad y cuál es la versión de Ábalos.

El Gobierno pretende blindar el derecho al aborto en la Constitución

Lo ha adelantado Sánchez esta mañana y Ayuso no ha tardado en responderle. Le recrimina el tono con el que se dirige a ella.

Firmado el acuerdo de paz ¿Cuáles son los siguientes pasos en Gaza?

Recuperar lo poco o mucho que queda de sus casas es una de las prioridades de los gazatíes de a pie. En la agenda política está la reconstrucción con mayúsculas, la entrega e identificación de los rehenes sin vida y la retirada de tropas de la Franja.

Adiós a la DANA Alice

Después de seis días Alice se va, pero aún hoy mantiene activados los avisos en cuatro comunidades. El rastro que deja es desolador sobre todo en Valencia y Tarragona donde ha dejado 18 heridos y daños materiales que aún se están evaluando. Y un hartazgo de alertas en Valencia.