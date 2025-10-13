Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (13/10/2025)

Los efectos de la DANA Alice en España

Es el día de la entrega de rehenes israelíes tras dos años de sufrimiento y terror

Abrazos y llantos 738 días después: los rehenes vivos vuelven a casa

738 días después vuelven a ver a sus hijos. Las familias de los 20 rehenes con vida que aún seguían en manos de Hamás hoy celebran su liberación. Nervios y emoción a partes iguales hasta que han podido verlos en libertad. Alegría también en el lado palestino por la llegada de los primeros presos a los que, a cambio, ha excarcelado Israel.

Donald Trump, gran protagonista de la firma del acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump ha sido recibido en el parlamento de Israel. Breve visita antes de viajar a Egipto para la firma. Baño de gratitud y llevarse el compromiso con la paz de un sonriente Netanyahu. Es un nuevo comienzo, un momento histórico que Trump ha dejado también por escrito.

Alice se resiste a marcharse y mantiene hoy en alerta a ocho comunidades

Rescates y más de 2.000 llamadas a los servicios de emergencia. Es lo que deja el temporal Alice en las últimas 24 horas. Aún hay carreteras cortadas, servicios de tren suspendidos y miles de alumnos sin clase. Los daños son enormes y va a seguir lloviendo. A esta hora lo peor está en Valencia que tiene el aviso rojo activado.