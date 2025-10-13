Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (10/10/2025)

Donald Trump y Pedro Sánchez se saludaron y hubo hasta risas

El antes y el ahora de los rehenes que han vuelto a Israel.

Brazo de ida vuelta en el saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la firma del acuerdo de Paz en Egipto. Luego ha mencionado al PIB Español con cierto sarcasmo por el gasto militar a lo que Sánchez se ha reído. En la práctica ha sido una cumbre para rendir pleitesía a líder estadounidense. Todos los líderes han desfilado para saludarle de manera individual, luego ha ocupado el centro de la foto de familia. Antes llegó en su avión con todos los fastos y por la mañana, en el parlamento israelí lo recibió como un héroe con múltiples ovaciones.

738 días después, el padre de Seget vuelve a ver a su hijo. Evyatar David ya no tendrá que cavar más su fosa, está en libertad. y Noa, que también fue secuestada y liberada, puede ver a su pareja Aminaton. La mañana ha estado llena de emoción, de reencuentros, de abrazos a los que siguen vivos y de recuerdo a los 4 que Hamás ha encontrado muertos. En el lado palestino, los presos también tienen familias y hoy, su reencuentro también ha sido una fiesta.

Ampliada la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia

Mucha precaución en el litoral sur de Valencia donde se espera lo peor hasta esta medianoche. En Gandía, el agua ha desbordado barrancos y ha inundado en calles en varios municipios. Están bajo avisos en todo el este del país.