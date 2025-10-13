Los desgarradores testimonios de los vecinos: "Da mucho miedo porque cuando ves el agua bajar piensas que no sabes si se te llevará la casa o no".

La DANA Alice se resiste a irse: lo que nos espera en las próximas 48 horas

En las últimas horas, las inundaciones han colapsado el litoral de Tarragona. Hasta con grúas se recogían los coches arrastrados por las riadas de las ramblas. Ahora se limpia el barro de las calles, garajes y sótanos. Y se tratan de recuperar las carreteras cortadas. Las localidades más afectadas llegaron a registrar más de 200 litros por metro cuadrado en seis horas. Noticias Cuatro hace un recorrido por las zonas afectadas por la Dana de la mano de Clara Marzà, Loreei Esteban, S.Baos y Marina Pérez.

Los vecinos de Godall, en Tarragona intentan con sus manos hacer frente a los destrozos que deja el temporal Alice. Casa inundadas, coches arrastrados... un desastre. En tan solo unos minutos se recogieron hasta 300 litros por metro cuadrado. Una riada que llegó antes de lo esperado y que se coló de lleno en sus casas. El barranco de La Caldera no pudo hacer frente a la gran cantidad de agua que llegaba en tan poco tiempo. Los vecinos pasaron miedo viendo "cómo los coches flotaban y se los llevaba la riada".

"Da miedo cuando ves el agua bajar"

"Da mucho miedo porque cuando ves el agua bajar piensas que no sabes si se te llevará la casa o no". En el año 2000 el agua se llevó los puentes pero esta vez había un metro de agua en las casas, "nunca habíamos visto nada igual". Todavía con el susto en el cuerpo, relatan la impotencia de ver cómo el agua sacaba los muebles de su casa o rompía las ventanas.

Ahora no les queda otra que seguir limpiando para intentar recuperar lo que la riada les ha quitado.

La Rápita ha sido otra de las localidades más afectadas por las lluvias. El agua y el barro colapsan muchas calles y bajos. Marita se emociona al recordar la escena que anoche vivió y recordó el barranco del Poyo.

La cantidad de agua que cayó en La Ràpita, Tarragona, desbordó el barranco del Suis, que arrastraba todo lo que pillaba a su paso. "Un desastre, una locura, los coches flotaban por las calles".

Un desastre, una locura, los coches flotaban por las calles

Andrés, nunca había visto el barranco bajar con tanta fuerza. "Cayó tanta agua para ahogarnos a todos". Cientos de vecinos y voluntarios retiran el barro de las calles y limpian sin parar. Marita reconoce que "lo están tirando todo, había más de un metro de agua y la madera se pudre".

Da pena ver tiendas en las que flotan todos los productos, en las que nada ha quedado a salvo. Lo colocado ayer es solo un espejismo hoy. Toca, de nuevo, y una vez más por una DANA, empezar de cero.

Los destrozos no solo se han cebado con las casas, las tiendas, los garajes, los coches. El agua torrencial ha destrozado también partes del puerto impactando en las embarcaciones, muchas de ellas hundidas y recogidas ahora por grúas. La imagen de los coches de Valencia vuelven a la mente al verlos de nuevo apilados en los barrancos,. Y lo peor es que la DANA Alice se resiste a irse, por ahora.