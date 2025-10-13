La DANA Alice se resiste a irse: lo que nos espera en las próximas 48 horas

La característica de la DANA Alice es una gran cantidad de lluvia en escaso tiempo, consecuencia de un Mediterráneo muy caliente

Inundaciones en pueblos, carreteras y vías de tren: los estragos que está dejando la DANA Alice en Tarragona

Medio metro de agua en la Rápita en solo un cuarto de hora. En Roquetes, Masr de Barberans, Amposta, Los Alfacs, y Aldover también ha diluviado en cuestión de minutos. Es la característica de la DANA Alice y de un Mediterráneo anormalmente muy caliente, explica Rosemary Alker. Mucha lluvia en un corto período de tiempo, Cataluña, Comunidad Valencia y archipiélago Balear serán el objetivo de la Dana.

Una masa de aire frío ampliará este lunes la inestabilidad creada por la DANA Alice sobre la Península y Baleares a zonas del interior peninsular y la prolongará en el tercio este, con chubascos y tormentas localmente fuertes en Comudad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a pesar de la incertidumbre en cuanto a la localización, se prevén desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general.

Las precipitaciones se desplazan el martes al área mediterránea oriental

Las precipitaciones se desplazarán desde el interior hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia.

Podrán afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha y las Pitiusas, en Baleares. Las precipitaciones son menos probables y estará en general poco nuboso en los tercios noroeste, oeste y sudoeste, exceptuando zonas de montaña.

Serán probables bancos de niebla matinales en el centro y en interiores del tercio este peninsular, Baleares y norte de Galicia y es probable también la presencia de polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélago balear.

Las temperaturas máximas continuarán sin grandes cambios, las mínimas ascenderán en el alto Ebro y País Vasco, con predominio de aumentos en el resto.

El viento soplará moderado de norte y este en el área mediterránea oriental, con intervalos de fuerte en litorales del sudeste y será moderado variable en el Estrecho y Alborán. Predominará la componente este en el resto del país, siendo flojo en general, ocasionalmente moderado en Canarias, Cantábrico y entorno de La Mancha.

Valencia en alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias fuertes en el litoral sur de Valencia pasado este mediodía, donde se ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de la población, en una jornada en la que las lluvias han dejado acumulados de 135 litros por metro cuadrado en una hora y cortes en la circulación ferroviaria y en carreteras.

Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles en el litoral sur de Valencia, en alerta roja por fuertes lluvias, para que se eviten desplazamientos y cruzar áreas inundables y para buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en un lugar inundable.

En este mensaje de alerta por precipitaciones de 100 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros en doce horas se pide máxima precaución ante el aviso activado, cuya finalización está prevista para la medianoche del lunes, según la última actualización de la Aemet.

Emergencias recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana está en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.

Las tormentas que han descargado fuertes lluvias de hasta 135 litros por metro cuadrado en una hora en Gandia y Bellreguard, en la comarca de la Safor (Valencia), han cesado alrededor de las 14 horas, pero sigue habiendo núcleos muy intensos pegados a la costa en el área de Valencia con una tormenta entre El Saler y el Puerto de València y otra en Castellón entre Vila-real y Borriol.

La Aemet advierte de que el peligro de estas tormentas de intensidad muy fuerte o torrencial y con movimiento lento es que alguna se quede estática, como ha ocurrido en Gandía.