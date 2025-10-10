Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (10/10/2025)

Las voces del fiscal general del Estado y el novio de Ayuso ante el juez

La imagen de paz en Gaza. el retorno de los Gazatíes

Son los dos protagonistas de uno de los casos del año. Esta tarde escuchamos sus voces ante el juez. El fiscal General del Estado y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Uno acusa, el otro, se defiende. Insólito ver a un fiscal general responder preguntas en un juicio. Sostiene que más gente tenía la información que finalmente se filtró. El novio de Ayuso dice que No le dijo a su abogado que reconociera sus delitos pero sí dio la consigna de solucionar el asunto "rápido y sin ruido".

El retorno de los gazatíes

Los gazatíes vuelven a casa, o por lo menos, a la zona en la que vivían ya que el 92% de las viviendas de la franja ya están destruidas. Es la imagen de un éxodo reversible, de la vuelta al norte y quién sabe, a recuperar la normalidad si el acuerdo de paz se cumple. De momento sí se está cumpliendo, Israel repliega sus tropas y falta menos para el intercambio de rehenes por presos el próximo lunes.

Las reacciones al premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Emocionada y con la voz casi quebrada. Así ha recibido María Corina Machado la llamada del director del Instituto Nobel para comunicarle la noticia. Veremos qué ha dicho Trump, que se veía merecedor de ese premio y cómo las reacciones se han dividido en España entre las felicitaciones de la derecha y el silencio del Gobierno.