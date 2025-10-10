¿Podria España ser expulsada de la OTAN como desea Donald Trump?

Lidia Camón 10 OCT 2025 - 18:58h.

No parece factible que España sea expulsada de la OTAN tal y como desea Donald Trump

EEUU tendría mucho que perder si España fuera expulsada de la OTAN: lo primero, sus bases

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump propuso este jueves expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. Le va bien porque les ayudamos. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", sentenciaba el presidente de EEUU. Trump cree que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa.

Noticias Cuatro analiza esta situación. ¿Es posible que España sea expulsada de la OTAN como desea Trump?

¿Puede la OTAN expulsar a España?

Trump no va a lograr su deseo en este caso. La OTAN carece de un mecanismo para expulsar a un miembro de la organización y la salida de un aliado solo se contempla de forma voluntaria. "Cualquier de las partes podrá solicitar dejar de ser miembro en un año después de haber notificado su renuncia al Gobierno EEUU", dice el artículo 13 del Tratado de la Alianza.

Posteriormente, el Ejecutivo estadounidense informaría al resto de aliados de la renuncia de un miembro de la organización, supuesto que en todo caso no se ha producido en los más de 75 años de existencia de la OTAN en los que la alianza ha pasado de 12 a 32 miembros.

Lo más parecido a la pérdida de un aliado sucedió en 1967 con la decisión de Francia de abandonar las estructuras y planes militares de la OTAN, aunque siguió siendo miembro del bloque militar y participó en las discusiones del Consejo Atlántico, una decisión que revertió en 1995 aunque en la actualidad mantiene su propia línea en materia de defensa nuclear.

Las bases militares de la OTAN y EEUU en España, claves

Pero no solo eso. La Alianza tiene bases en Bétera en Valencia, en Torrejón de Ardoz y en Hoyo de Manzanares en Madrid Pero es que el propio Estados Unidos tiene la base aérea de Morón de la Frontera y la base naval de Rota en Cádiz.

Trump lo sabe pero continúa con su modus operandi de hacer política. Ya dijo que iba a obligar a España a pagar el doble y de nuevo esta sentencia no deja de ser una táctica para elevar la presión sobre la necesidad de disparar el gasto en defensa, toda vez los 32 aliados se comprometieron a invertir el 5% del PIB en su presupuesto militar en el plazo de una década.

Otra cosa es que dentro de la OTAN la idea de no superar el 2,1% de gasto militar no está bien considerada aunque los aliados "tratan de acomodarse" a esta discrepancia y menos aún la imagen de Pedro Sánchez en una esquina, separado, de la foto oficial. Ese tipo de imágenes, como la de Zapatero sentado ante la bandera americana, siempre tienen consecuencias.

Fuentes diplomáticas insisten en que el tratado de la OTAN no regula la salida forzada de un miembro de la organización y quitan hierro a las declaraciones de Trump, que reducen a un cotilleo sin mucha más tracción en el seno del bloque.

Desde hace meses la organización trata de lidiar con las presiones de Trump, que ya en la cumbre de líderes aliados en La Haya amenazó con aplicar más aranceles a España por su falta de compromiso con el 5%.

En este contexto se entiende que ahora el mandatario norteamericano vuelva a la carga contra el Gobierno español, toda vez en la OTAN siguen defendido que las decisiones se toman por consenso y los 32 aliados, incluyendo España, están concernidos por el nuevo listón de gasto.

"Lamentablemente, España está utilizando un argumento falso", han indicado las fuentes consultadas sobre la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez que defiende su compromiso con las obligaciones militares contraidas con la OTAN, pero considera que se pueden cumplir dedicando solo el 2,1% al presupuesto militar.

La oficina del presidente de Finlandia, al que Trump encomendó a tratar con España la baja inversión en defensa, ha recordado en respuesta a Europa Press que elevar el gasto es esencial ante la actual situación de seguridad y la amenaza "profunda y duradera" que representa Rusia, recalcando que la seguridad europea "se basa en la capacidad de actuar y en la solidaridad".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende que España es fiable

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este viernes que España es un socio de la OTAN y ha asegurado que Estados Unidos es conocedor de este compromiso, después de el presidente estadounidense, Donald Trump, haya deslizado la expulsión de España de la Alianza Atlántica por no cumplir con las exigencias inversoras. "España, lo que dice, lo cumple", ha asegurado la ministra.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de un acto para presentar una exposición y un libro sobre la Unidad Militar de Emergencias (UME), Robles ha puesto el foco en el esfuerzo de inversión en defensa puesto en marcha por el Gobierno, que ha permitido alcanzar el 2% del PIB este 2025 con la aprobación del plan industrial dotado con 10.471 millones de euros.

"Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos del 0,9% en el año 2018", ha reiterado la titular de la cartera de Defensa, que ha defendido que las inversiones repercuten en la industria de defensa española.

Sin embargo, la Alianza Atlántica superó la barrera del 2% del PIB en la cumbre de La Haya de junio, en la que los aliados se comprometieron a elevar el gasto hasta el 5% del PIB, presionados por Washington. España, eso sí, lo hará con "flexibilidad", sin horizonte temporal, pero debe cumplir con los objetivos de capacidades fijados por la Alianza Atlántica.

El Gobierno "no está preocupado"

Madrid rechaza que el compromiso con la OTAN se mida solo en términos monetarios y presume de los medios y el personal que destina a las misiones. Este viernes, Robles ha repetido ese argumento y ha alabado a los efectivos desplegados sobre todo en operaciones para proteger el flanco este frente a Rusia, como la Policía Aérea. "Están dando su vida en la Alianza Atlántica y algunos han muerto en el ámbito de la OTAN", ha recordado.

Por lo tanto, Robles ha rechazado que exista "preocupación" en el seno del Gobierno por las palabras de Trump. "Estados Unidos lo sabe, nuestras relaciones bilaterales en todos los ámbitos, y particularmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, son muy especiales", ha insistido la ministra, que cree que "Trump debe saberlo". "España cumple y va a cumplir siempre sus compromisos, mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos sin van a cumplir o no, España lo que dice lo que cumple", ha zanjado Robles.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España se comprometió a invertir el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa tras un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y no de forma unilateral, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera expulsar a España de la Alinaza por no firmar el 5% como el resto de miembros.

Asimismo ha reiterado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió llegar solo hasta el 2% para no reducir partidas sociales y ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que explique en qué areas aplicaría recortes, dado que se ha mostrado partidario de incrementar el compromiso de España hasta el 5%.

Bolaños considera que Feijóo expresó esa posición porque "no tendrá ningún problema en recortar el Estado del Bienestar y el gasto social en España" y considera que es importante que los ciudadanos conozcan donde piensa reducir la inversión. Al mismo tiempo ha recalcado que para el Ejecutivo actual el gasto social es "fundamental" como gobierno socialdemócrata.

Bolaños ha insistido además en que España es un socio "leal" y "de pleno derecho" de la OTAN y ha asegurado que "lo va a seguir siendo" después de que Trump abogase por echar a España por no querer llegar al 5% en el año 2035.

Feijóo: "El que no es de fiar es Pedro Sánchez"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es de fiar" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa. No obstante, ha defendido que España "es un socio creíble, orgulloso y comprometido" que "no tiene que pagar" por la frivolidad e irresponsabilidad del jefe del Ejecutivo.

Para Feijóo, "el problema no es España" que, según ha defendido, "es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN". "Y lo seguiremos siendo", ha escrito en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. El líder del PP ha apuntado a Pedro Sánchez como "el problema" porque "no es de fiar". "Pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad, ha abundado. "Sabemos quiénes son nuestros aliados. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa", ha vaticinado el presidente del PP.

En este sentido, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que si su partido gobernara España cumpliría con el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como suscribieron los Estados de la OTAN el pasado mes de junio.

Abascal: "Sánchez es una calamidad para España, Donald Trump debe tener paciencia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su confianza en que "el Gobierno de Estados Unidos sea capaz de distinguir entre España y el gobierno de Pedro Sánchez", por lo que ha deseado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sea capaz de tener paciencia y que Sánchez no nos haga más daño", acerca de su petición de expulsar a España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por considerar que está "rezagada" en su compromiso de incrementar el porcentaje de su PIB que va a gasto militar.

"A mí solo me lleva a la reflexión que, creo, comparten la inmensa mayoría de los españoles: es que Sánchez se tiene que ir ahora; no mañana, ahora", ha sostenido el líder de Vox en una comparecencia informativa en Sevilla, ante la sede del Parlamento de Andalucía.

Ha calificado al presidente del Gobierno de "una auténtica calamidad para España", de manera que su permanencia en La Moncloa supone "un problema para los españoles y un problema gravísimo para nuestra seguridad", riesgo que ha atribuido "al extremismo de Pedro Sánchez en política internacional", por lo cual "no es capaz de llegar a acuerdos con nuestros aliados".

Ha advertido que ese aislamiento internacional de Sánchez "puede tener consecuencias muy negativas para nuestra seguridad, consecuencias muy negativas para Ceuta y Melilla, para las islas Canarias", ya que ha argumentado que en estos momentos "las referencias internacionales de Sánchez son China, Lula, Petro y los aplausos de Hamás".