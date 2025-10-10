La OPA del BBVA al Sabadell llega a su fin: los tres escenarios de futuro

Cristina Montalvo 10 OCT 2025 - 20:34h.

El 17 de octubre se sabrá el resultado: tres escenarios son los más probables

Hoy, después de 17 meses, se cierra la OPA del BBVA al Banco Sabadell.

Y hoy, después de 17 meses, se cierra la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Quedan solo unas horas para que los accionistas del banco catalán decidan si aceptan la oferta de compra.

Unas horas que los directivos de las dos entidades están exprimiendo para intentar convencer a los indecisos. El BBVA abriendo oficinas hasta las nueve de la noche para los posibles rezagados y el Sabadell recomendando a sus accionistas hoy mismo que tiren la oferta a la basura.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu se ha mostrado confiado en que la OPA no saldrá adelante "tal como están las cosas" y ha asegurado que los accionistas minoristas del banco --que representan cerca del 42% del capital-- rechazan, según él, "de forma masiva" la operación.

"Los minoristas rechazan de forma masiva esta OPA, y si la rechazan los minoristas que nosotros tenemos, significa que la rechazan de forma masiva los clientes del Banc de Sabadell. Esto da una idea de cuál es la realidad de esta operación", ha dicho.

Todo esto mientras ambos llevan días asegurando que el mercado les está dando la razón. Carlos Torres, presidente del BBVA cree que superarán ampliamente el 50%, mientras que el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, cree que rozar el poste del 30% será extremadamente difícil. Más duro ha sido Oliu al señalar que ""no se lo cree ni él" es un "argumento de venta".

El presidente del BBVA dice que no habrá segunda OPA a un precio distinto

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha afirmado este viernes que "nunca" existiría una segunda OPA a Sabadell a un precio distinto que el de la oferta actual. "Esa segunda OPA nunca sería un precio distinto que la primera porque nunca renunciaríamos a la condición si el precio no fuera el mismo", ha aseverado en una entrevista en Radio Nacional de España.

Se refiere así al escenario en el que la aceptación de la OPA por Sabadell se queda entre el 30% y el 50%. En ese caso, BBVA se ha guardado la posibilidad de renunciar a la condición mínima de aceptación, establecida actualmente en el 50% del capital con derecho a voto de Sabadell, pero tendría la obligación de lanzar una segunda OPA obligatoria en efectivo, o con alternativa en efectivo, por el total de las acciones que no controlase y a un precio equitativo.

Torres ha remarcado que es BBVA el que decide si renuncia o no al umbral del 50% y que también existe la posibilidad de que no quite esa condición, lo que supondría que la OPA no saldría adelante y, por tanto, no habría segunda oferta.

Sin embargo, en caso de alcanzar ese rango del 30% al 50% de aceptación y renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50%, Torres ha explicado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establecería los criterios para fijar el precio de esa segunda OPA, pero que sería BBVA el que propondría el precio siguiendo esos criterios. "Por eso puedo decir categóricamente que nunca existiría una OPA a un precio distinto que el que hay ahora mismo", ha defendido durante su intervención.

Los tres escenarios posibles tras el 17 de octubre

La tensión se ha mantenido hasta el último momento. Y es que ya ha ido subiendo mucho durante toda la semana. Hablamos de bancos, pero la operación se ha vivido casi con la intensidad de un evento deportivo, con críticas que se han llegado a acercar a lo personal. Las dos entidades se han quejado de la otra al regulador con acusaciones de que se estaba entorpeciendo la operación o de informaciones incorrectas y la CNMV está vigilando y ha tenido que que aclarar que el resultado no se conocerá hasta el día 17 de octubre.

A partir de este momento, tendremos tres escenarios.

Primer escenario: Que el BBVA consiga más del 50% del apoyo de los accionistas, y, por lo tanto, la operación sale adelante.

Segundo escenario, que no llegue al 30% o se quede en ese entorno y el BBVA lo considere fallido y decida dar marcha atrás.

Tercer escenario: que ese quede en esa horquilla del 30 y el 50%. En ese caso, podría lanzar una segunda OPA por el resto del capital. Se sabrá el 17.

Así que todo esta en el aire, y hoy último día de la OPA podría no ser el final del culebrón.