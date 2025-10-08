Cristina Montalvo 08 OCT 2025 - 17:53h.

Cristina Montalvo analiza para Noticias Cuatro, los por qué de esta subida que se espera prolongada.

La onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, ha superado por primera vez el umbral de los 4.000 dólares

Compartir







La onza de oro troy, activo refugio por antonomasia, ha por primera vez el umbral de los 4.000 dólares, marcando así nuevos máximos históricos, alentado por la incertidumbre relacionada con el cierre de la Administración de Estados Unidos y los efectos que esta coyuntura pueda tener en los tipos de interés del país norteamericano, además de la tensión geopolítica.

En concreto, el precio del oro al contado llegaba a escalar hasta un máximo intradía de 4.037,02 dólares, según datos de CNBC, lo que implica una revalorización del 1,3% respecto del cierre anterior.

PUEDE INTERESARTE Cuánto deberías gastar al mes en el supermercado, según el tamaño de tu familia

De este modo, el 'rally' del metal dorado en lo que va de año supera el 53%, incluyendo una subida del 34% desde que el pasado 14 de marzo la onza de oro superase por vez primera la cota de los 3.000 dólares.

Cristina Montalvo analiza para Noticias Cuatro, los por qué de esta subida que se espera prolongada.

¿Por qué se ha producido esta subida?

Montalvo asegura que "su atractivo como valor refugio está más fuerte que nunca. Los bancos centrales han estado en los últimos años comprando oro para diversificar sus reservas y depender menos del dólar, otro refugio clásico, pero la propia debilidad de la moneda americana, los temores sobre la enorme deuda pública y hasta las esperadas bajadas de tipos en Estados Unidos es lo que está atrayendo a los inversores, en los últimos meses sobre todo a través de fondos de inversión cotizados, que han llevado al oro a su segunda mayor subida de la historia. Solo a finales de los 70 con la crisis del petróleo, el oro aumentó más su valor en un año.

¿Se espera que siga subiendo?

Montalvo señala que sí, porque hay motivos económicos para ello. "Varios bancos de inversión hablan de meses, si no años, de tendencia alcista para el oro porque dicen que los aspectos que sostienen esta subida histórica, desde los riesgos geopolíticos, incertidumbre, posible repunte de la inflación... se van a mantener. Esto va a provocar que se refuerce más este valor refugio del metal dorado.

¿Cómo afecta esta subida a los que no sean inversores, a la gente de la calle?

A los que no somos inversores esto nos puede afectar en el precio de la joyería y bisutería que ha aumentado un 23%.