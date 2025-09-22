Toda la operación se va a hacer ahora íntegramente con un canje de acciones

Europa expedienta a España por la OPA del BBVA al Sabadell tras no ver razones que justifiquen el bloqueo del Gobierno

BBVA ha mejorado un 10% su oferta para comprar el Banco Sabadell. Según informa Cristina Montalvo, lo hace para poder mejorar la OPA. El banco ha hecho dos cambios en las condiciones para intentar seducir a los accionistas del Sabadell cuando ya se estaba agotando el plazo.

Toda la operación se va a hacer ahora íntegramente con un canje de acciones. Se elimina la parte en efectivo para así, quienes estén dispuestos a aceptar la OPA, no tengan luego que pagar impuestos por las plusvalías.

BBVA ofrece una mejora de la fiscalidad y de los precios

A estas mejoras de la fiscalidad se introduce también una mejora en los precios porque aceptar la OPA, tal y como estaba planteada, tal cual habían evolucionado los precios de los bancos, suponía para el accionista del Sabadell perder dinero respecto al precio de mercado.

El BBVA ha dicho que sí, que ni más mejoras ni más tiempo para aceptarla. Ahora mismo ese plazo se ha suspendido porque el regulador tiene que dar el visto bueno a los cambios que se han presentado esta mañana. Y el Consejo del Sabadell tiene que decir oficialmente lo que piensa. Pero su responsable ya ha dicho que tampoco se ha mejorado tanto y que la OPA sigue siendo mala.

La entidad catalana cae un 4% tras la mejora de la oferta

Esta decisión está afectando al mercado. De momento, están cayendo los dos bancos, pero mucho más la entidad catalana que ha llegado a perder un 4%. Esta caída en realidad lo que hace es incrementar más el valor de la oferta del BBVA. Una vez que la CNMV dé el visto bueno, ese cambio en las condiciones se vuelve a restablecer el plazo para aceptar la OPA, por lo que quedan 13 días.

Podríamos estar cerca del fin de este ‘culebrón’ en el sector financiero. Hoy, el gobernador ha dicho que para el futuro habría que pensar en nuevas normas para cortar estos plazos.