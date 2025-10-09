Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (09/10/2025)

¿Estamos a las puertas de un nuevo apagón? Damos las claves

Ken Follet nos habla de los entresijos para escribir su nueva novela 'El círculo de los días'

El Plan de Paz en Gaza es una realidad: Trump espera su Nobel

En territorio palestino y también en territorio israelí se ha celebrado el acuerdo entre Israel y Hamás. La primera fase del plan de paz diseñado por Trump que se está presentando como artífice del principio del fin de la masacre y espera su premio Nobel. En 24 horas se sabrá si lo logra.

¿Estamos a las puertas de un nuevo apagón?

Red Eléctrica ha detectado variaciones bruscas de tensión en la red. Como las que se produjeron antes del apagón que sufrimos en abril. Hemos preguntado a los expertos si estamos a tiempo de evitarlo.

Entrevista con Ken Follet

Ken Follet, el autor de una de las sagas de novelas más vendidas es el protagonista de la entrevista con Manso. Con él ha hablado de su nuevo trabajo, 'El círculo de los días', y de los entresijos del proceso de creación.