Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (08/10/2025)

Moussa, Jorge, Diallo y Laura, los cuatro trabajadores sepultados bajo los escombros en pleno centro de Madrid

Un Mosso muere a manos de su suegro

Compartir







Un Mosso muere a manos de su suegro

Los agentes han detenido a un hombre después de matar a un mosso. Era el suegro del joven. Se quedó de pie esperando junto al cuerpo sin vida del tiroteado. Los vecinos grabaron todo el momento y cómo los agentes llegan al lugar de los hechos y lo detienen.

Las víctimas del derrumbe

Laura Rodrígue, Moussa Dembelé, Jorge y Diallo son los cuatro fallecidos en el derrumbe del forjado interior de un edificio del centro de Madrid. Esta madrugada encontraban sus cuerpos sin vida. Ella era la jefa de producción de la obra. Tenía unos 30 años, ellos eran de Malí, Ecuador y Guinea. Hoy sus compañeros lamentaban su pérdida mientras se investiga qué paso. Una sobrecarga en la sexta planta pudo ser la clave.

El Gobierno aprueba el decreto de embargo de armas a Israel y el del Movilidad sostenible

No ha sido finalmente un día aciago para el Gobierno. El decreto de embargo de armas a Israel y el del Movilidad sostenible han salido finalmente adelante.

La inteligencia Artificial generativa evoluciona

La inteligencia Artifical generativa ha evolucionado tanto en un año que es muy dificil discernir qué es real y qué no lo es, con los peligros y dilemas que eso conlleva.