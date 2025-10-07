Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (07/10/2025)

Aniversario terrible atentado Hamás: 1.200 asesinados y 250 secuestrados

Derrumbe de un edificio en Madrid

La última hora en directo del derrumbe de un edificio de Madrid.

Asesinaron a casi 1.200 personas y secuestraron a más de 250. El mayor ataque terrorista de Hamás sobrecogió al mundo y desató un castigo de Israel sin precedentes. Hoy, dos años después, los palestinos cifran en 67.000 sus muertos y Gaza es un escenario de escombros y hambruna. En el lado israelí 48 familias esperan aún la liberación de sus seres queridos.

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel

El Congreso aplaza la votación del decreto del embargo de armas a Israel y los miembros de la flotilla han vuelto a casa.

Nuevos vídeos del CECOPI sobre el riesgo del barranco del Poyo

En el Centro de emergencias. Allí, a esa hora que se ve en el panel de control, ya se hablaba del barranco del Poyo y del río Magro. Y lo que pudieran arrastrar con la lluvia. Son dos nuevos vídeos que han visto la luz ahora.

Los alumnos españoles suspenden en disciplina

El ruido, las interrupciones y el mal comportamiento de los alumnos hace que se pierdan una de cada cinco horas de clase en España. Lo dice un estudio de la OCDE que suspende a nuestros alumnos en disciplina.