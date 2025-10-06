Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (06/10/2025)

Dani Montero analiza las novedades del caso Koldo

La flotilla denuncia torturas y maltrato en Israel

La flotilla denuncia torturas y maltrato en Israel

Desvelamos las denuncias de los primeros españoles de la flotilla que ya están en nuestro país. Los otros 28, que seguían retenidos en Israel, llegarán a España a lo largo del día.

Adiós a Fernández Vara

Vecinos y familiares han dado el último adiós al líder socialista que hoy habría cumplido 67 años. Pedro Sánchez y cuatro ministros han acudido también al funeral del Fernández Vara. No ha faltado Begoña Gómez.

José Luis Ábalos y Koldo García volverán a declarar ante el juez la próxima semana. Los días 15 y 16. El magistrado les quiere preguntar por la fuente irregular de ingresos en metálico destapada por la UCO. Y quiere saber por qué Koldo asumía personalmente tantos gastos del exministro. Dani Montero analiza al detalle el último informe de la UCO.

Cristina Montalvo desvela el impacto de la salud mental en el auge de las bajas laborales

Los días de trabajo perdidos por bajas relacionadas con problemas de salud mental casi se han doblado: han crecido un 88%.

Uno de cada cinco universitarios han pensado en suicidarse

Uno de cada cinco universitarios españoles ha pensado en suicidarse. Hablamos de jóvenes de 20 años de media. El 21% ha pensado en suicidarse y el 5,8% lo ha intentado al menos una vez.