Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (05/10/2025)

Siguen los ataques de Israel sobre Gaza

Regresan 21 de los españoles de la flotilla

A pesar de que Donald Trump pidió a Israel el cese de los bombardeos tras el anuncio de Hamás, los ataques sobre Gaza han continuado. Más de 70 personas han muerto en las últimas horas. Los peores ataques han sido en zonas declaradas seguras, como el campamento de Al-Mawasi, en el sur de Gaza, y Nuseirat, en el centro. Todas las miradas están ahora puestas en El Cairo, donde este lunes arrancan las conversaciones entre palestinos e israelíes con el plan de Trump sobre la mesa. Benjamin Netanyahu espera poder anunciar el regreso de los rehenes israelíes en los próximos días.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la repatriación de 21 de los 49 españoles retenidos por Israel, que integraban la primera flotilla humanitaria interceptada. Si nada se tuerce, ha dicho el ministro José Manuel Albares, regresarán esta tarde a Madrid desde Tel Aviv. Los 28 restantes volverán en los próximos días. Los 137 que llegaron ayer a Estambul (Turquía) denunciaron el trato recibido, algo que niega Israel. Ocho barcos que quedan de la segunda flotilla tienen previsto llegar en dos días a la zona que Israel considera de exclusión.