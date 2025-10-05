Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (05/10/2025)

Regreso de 21 de los 49 españoles de la flotilla

Israel sigue bombardeando a los palestinos

Compartir







Regreso de 21 de los 49 españoles de la flotilla

En unos minutos se espera la llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas de 21 de los 49 españoles de la flotilla humanitaria que fueron retenidos en Tel Aviv tras el asalto del Ejército israelí esta semana. Entre estos activistas se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los 28 restantes podrían regresan en dos o tres días.

Israel sigue bombardeando a los palestinos

Los bombardeos del Ejército israelí, que no han cesado, dejan más de 80 muertos en Gaza en vísperas de las negociaciones entre Israel y Palestina en El Cairo (Egipto) con la mediación estadounidense. Donald Trump advierte de que si Hamás no cede el poder en la Franja, la milicia será aniquilada. No es el único que ha amenazado puesto que también lo ha hecho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiterando que no cumplirá el plan de paz si Hamás no libera a todos los rehenes.