Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (03/10/2025)

Nuevo ultimátum de Trump a Hamás para que acepte su plan sobre Gaza

En el nuevo informe de la UCO sobre el caso Koldo aparecen sobres del Partido Socialista con dinero en metálico

Nuevo ultimátum de Trump a Hamás para que acepte su plan sobre Gaza hasta la medianoche del domingo o se desatará, dice Trump, un infierno como el que no se ha visto antes. Lo ha hecho con un largo mensaje en sus redes en el que habla de Hamás como "una amenaza despiadada y violenta". Asegura que debe llegar a un acuerdo "antes del domingo a las 18:00 horas de la tarde, hora de Washington.

Novedades caso Koldo

El PSOE confirma que sí hizo pagos en efectivo. Pagos que estarían permitidos si las cantidades están dentro de los límites. El PP denuncia que los superan y por tanto, vulneran la ley. La UCO calcula en más de 95.000 euros el dinero que Ábalos gastó de origen desconocido y revela las conversaciones de Koldo y su mujer.