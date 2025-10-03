Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (03/10/2025)

Los soldados israelíes abordan el 'Marinette', el último barco de la Flotilla Global Summud que seguía navegando

La Flotilla no ha llegado a Gaza pero ha conseguido movilizar las calles

Compartir







Abordan el 'Marinette', el último barco de la Flotilla

Los soldados israelíes abordan el 'Marinette', el último barco de la Flotilla Global Summud que seguía navegando. El resto de integrantes de la misión esperan, detenidos, a que se decida su destino. Mientras, reciben la visita del ministro israelí de Seguridad que les ha acusado de no llevar ayuda humanitaria y de ser terroristas.

La Flotilla consigue movilizar las calles

Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de toda España en apoyo a la Flotilla y la causa propalestina. Hay tres personas detenidas y varios agentes con contusiones. La movilización sigue hoy en tierra firme y también en el mar donde avanza la segunda flotilla rumbo a Gaza.