Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (02/10/2025)

Reino Unido blinda sus sinagogas tras el ataque de hoy

Movilizaciones masivas en España para pedir la liberación de la Flotilla

Cortada la A-6 en Madrid esta mañana y cortada la ronda litoral por la noche en Barcelona. Cargas policiales en la Ciudad Condal. Movilizaciones masivas por Gaza. Por la mañana, estudiantes de todos los niveles han protestado contra la acción militar de Israel para interceptar la Flotilla. Algunas voces han sido críticas contra el Gobierno de España. Los activistas están retenidos en el puerto israelí de Asdod mientras una segunda flotilla se dirige hacia Gaza.

Reino Unido blinda sus sinagogas tras un ataque

Máxima alerta en Reino Unido. Hay al menos dos muertos y cuarto heridos después de un hombre haya apuñalado a varias personas en una sinagoga. Se investiga como terrorismo. La embajada israelí en Reino Unido condena el ataque en sus redes sociales en un momento clave en el conflicto con Gaza.