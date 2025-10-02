Las autoridades marroquíes han comenzado a disparar con fuego real contra sus ciudadanos

"Menos mundiales y más hospitales": la generación Z toma las calles de Marruecos pese a la represión del régimen

La tensión y la violencia en las protestas que iniciaron los jóvenes en Marruecos ya se extienden a toda la sociedad. En las últimas horas, dos manifestantes han muerto y 300 han resultado heridos. La Policía ha cargado de nuevo con dureza contra la multitud.

Cuarta noche consecutiva de protestas en Marruecos. Se agrava la represión del régimen de Mohamed Sexto y se registran dos fallecidos. Las autoridades marroquíes han comenzado a disparar con fuego real contra sus ciudadanos. Cerca de Agadir, los tiros han alcanzado a varios de los jóvenes que han quedado tendidos en el suelo mientras el fuego sigue humeando a pocos metros. Han dejado niños con heridas y de nuevo atropellos no accidentales a los manifestantes.

La generación z, unida contra la corrupción en Marruecos

Por todo el país, la generación Z ha llenado las calles de las ciudades y pueblos. Manifestaciones masivas contra la corrupción y contra el uso de dinero en infraestructuras para el mundial, mientras ellos viven en la miseria y la sanidad se hunde. La mecha que inició la protesta fue la muerte de varias embarazadas en menos de un mes por el estado de abandono de la sanidad marroquí.

La noche se ha iluminado con comisarías de Policía ardiendo por todo el territorio, han sido vandalizadas y los manifestantes han llegado a entrar y destrozar edificios gubernamentales, farmacias y vehículos de Policía. La represión es salvaje con las detenciones continuas, pero no frenan la marea de indignación y rabia. Han robado furgones de las autoridades, se han enfrentado a los agentes y la ira se extiende por más ciudades a medida que intentan reprimir esta revolución contra el régimen marroquí.