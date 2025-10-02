Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (02/10/2025)

Los miembros de la Flotilla detenidos ya han llegado a tierra

Mueren dos jóvenes en la cuarta noche de protestas sociales en Marruecos

Controlados por el ejército han llegado a puerto. Entre ellos hay una treintena de españoles. Pero, ¿cuál es a partir de ahora su situación legal? Se lo vamos a contar. Eso y la oleada de protestas que han surgido por toda Europa en apoyo a la Flotilla. Esta tarde será en Madrid y Barcelona aunque desde este mediodía ambas son escenario de manifestaciones en defensa del pueblo de Gaza.

Cuarta noche de protestas sociales en Marruecos

Cuarta noche de protestas sociales en Marruecos. Dos jóvenes han muerto por disparos de la Policía. Intentaban asaltar un cuartel en las afueras de Agadir. Esta movilización se ha concentrado contra la corrupción y los recortes constantes en servicios sociales.