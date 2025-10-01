Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (01/10/2025)

La Flotilla es interceptada por el Ejército de Israel

La Flotilla es interceptada por el Ejército israelí en su ruta hacia Gaza. Los integrantes de la organización esperan con chalecos salvavidas y linternas mientras comparten las imágenes de lo que ocurre. Las vidas de los 600 activistas corren peligro si entran en la zona de exclusión.

'Nos lo tomamos muy a pecho', así se llama la nueva campaña por el cáncer de mama. El equipo de Noticias Cuatro habla con Sara, una mujer que lleva siete años con esta enfermedad. Cada año con un tratamiento distinto. Ella y su mejor amiga aparecen en este vídeo que invita a reflexionar sobre las historias que se esconden detrás del cáncer.