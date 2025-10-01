Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (01/10/2025)

La flotilla humanitaria que se dirige a Gaza navega desde esta madrugada en zona de riesgo

Ibiza y las zonas castigadas por las lluvias torrenciales de ayer tratan de recuperar la normalidad

La Flotilla navega en zona de riesgo

La flotilla humanitaria navega desde esta madrugada en zona de riesgo. Sus integrantes denuncian que han sufrido el primer ataque intimidatorio de Israel. El Gobierno español les ha advertido que no podrán ayudarles si entran en la zona de exclusión de Israel. Pero están decididos a cumplir su objetivo: llegar a Gaza.

Ibiza trata de recuperar la normalidad

Ibiza y las zonas castigadas por las lluvias torrenciales de ayer tratan de recuperar la normalidad. La prioridad es restablecer la circulación, el suministro eléctrico y las clases, que siguen suspendidas en las zonas más afectadas. La buena noticia es que no hay desaparecidos. Eso y que la lluvia se ha ido y deja paso al veranillo de San Miguel.