Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (29/09/2025)

Con Alba Lago Noticias Cuatro 2025 Mediodía 29/09/2025
Las noticias, de la mano de Alba Lago

  • Calles anegadas, carreteras cortadas y vuelos cancelados en el Mediterráneo por las fuertes lluvias

  • Trump ha desplegado en Portland a la Guardia Nacional dentro de su cruzada contra la inmigración

Las fuertes lluvias dejan estragos en el Mediterráneo

Las lluvias torrenciales azotan el este del país. Lo peor está en Valencia. Se han acumulado hasta 100 litros en 40 minutos en Gandía. Pero las precipitaciones han castigado también Zaragoza y Tarragona. Calles anegadas, carreteras cortadas y retrasos y cancelaciones en trenes y vuelos en este primer temporal del otoño.

Trump despliega a la Guardia Nacional en Portland

Trump ha desplegado en Portland a la Guardia Nacional dentro de su cruzada contra la inmigración. Y ha autorizado el uso de la fuerza total que ya se emplea sin pudor en las detenciones. Claro que hay quien tiene más suerte y logra zafarse de las garras de los agentes del ICE.

