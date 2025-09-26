Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (26/09/2025)

Furor parte de Cartagena ante la euforia de la Flotilla de Gaza

Donald Trump ahonda en su deriva autoritaria

Furor ha partido de Cartagena entre aplausos mientras la flotilla de Gaza le espera con euforia y no teme las represalias de Israel, que no ha dudado en advertir que los tratará como terroristas.

El 29 de octubre un árbol salvó la vida de Marisa y su hijo

La DANA les sorprendió dentro del coche y se subieron a un árbol para no ser arrastrados. Hoy Marisa nos ha contado lo que vivió ese día y las graves secuelas que este episodio ha dejado en su salud.

Simulacro de volcán en Tenerife

Tenerife se ha convertido en el escenario de una erupción volcánica. La del Teide. Por suerte se trata de un simulacro, muy real eso sí. Porque han sonado las alarmas, se ha desalojado a la población y ha habido mucha angustia.

La deriva autoritaria de Donald Trump

Son tres imágenes y noticias que muestra de forma clara la deriva autoritaria de la primera democracia del mundo. En un caso sin precedentes, Donald Trump ha presionado y conseguido la persecución judicial del exdirector del FBI, reinstaura la pena de muerte en Washington e intensifica las redadas de sus agentes anti-inmigración, muchas de ellas polémicas y virales, con niños llorando, madres arrastradas y violencia innecesaria.

Carlos Soria hace historia

Con 86 años, el alpinista español, Carlos Soria se ha convertido en la persona de más edad en hacer cima en un ochomil. Su hazaña ha tenido como escenario el Manaslu. Un pico de 8.160 metros en el Himalaya que Soria ya coronó hace medio siglo.