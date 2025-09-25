Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (25/09/2025)

España envía un buque de la Armada para proteger a la Flotilla solidaria de Gaza

El fiscal general pide al Tribunal Supremo que le absuelva

Compartir







España envía un buque para escoltar a la Flotilla

Furor espera ya en el puerto de Cartagena para zarpar. Y no estará solo. Le acompañan dos fragatas italianas. Dice el Gobierno que su misión no contempla el enfrentamiento, solo asistir o rescatar a los voluntarios de la Flotilla en caso de sufrir otro ataque. El movimiento no ha gustado a la oposición.

El fiscal general pide al Tribunal Supremo que le absuelva

Veremos en qué se basa Álvaro García Ortiz para pedirle al Tribunal Supremo que le absuelva. Lo argumenta en su escrito de defensa en el que señala al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Dice el fiscal que su caso es una estrategia orquestada para desviar el foco de la presidenta madrileña.