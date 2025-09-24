Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (24/09/2025)

El rey Felipe VI toma partido y se muestra muy crítico con Israel por sus ataques en Gaza

El tifón más potente del año deja al menos 14 muertos en Taiwán

El rey Felipe VI, muy crítico con Israel

No pronuncia la palabra genocidio pero sí habla de masacre, de actos aberrantes. El monarca dice no entender la postura de Israel en un discurso que contesta a cada punto polémico que tocó Trump ayer. Para el rey, la inmigración, bien gestionada, es necesaria. El cambio climático, una realidad fuera de toda duda y las Naciones Unidas imprescindibles.

El agua se lleva todo por delante en el interior de un hotel, dejando a su paso innumerables destrozos e inundaciones. Todo esto junto con vientos que han llegado a alcanzar 270 kilómetros por hora. Seguiremos su rastro. Ya está en China y allí lo han recibido con dos millones de evacuados.