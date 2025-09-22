Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (22/09/2025)

Erika Kirk afirma que perdona al asesino de su marido durante el funeral del activista

Trump relaciona el uso del paracetamol en mujeres embarazadas con el riesgo de que los niños sufran autismo

Erika Kirk es el prototipo de mujer del movimiento Maga. Presentada como la viuda mártir de Charlie Kirk y rodeada de pirotecnia, dice que perdona al asesino de su marido. Pero Trump, frente un auditorio enfervorecido por la patria y la religión, presume de no estar de acuerdo con ese perdón y de odiar a sus enemigos. El mitin-funeral por Charlie Kirk confirma la apoteosis de la derecha religiosa y el trumpismo.

Las autoridades sanitarias insisten: no hay ningún aval científico de lo que esta noche tiene previsto anunciar Donald Trump. El presidente estadounidense relaciona el uso del paracetamol en mujeres embarazadas con el riesgo de que los niños sufran autismo. Y anuncia la aprobación de un nuevo medicamento supuestamente eficaz para tratar esta condición.