La Junta de Andalucía ha optado por enviar al móvil un recordatorio 24 horas antes de la cita

El absentismo en las citas médicas: más de 11 millones de personas no van a la consulta en España

Compartir







Andalucía pone en marcha un sistema de alertas digitales para las citas de Atención Primaria. El 7% se pierden provocando el colapso en las listas de espera. A través de una aplicación móvil, los pacientes recibirán una notificación con recordatorios de sus consultas, según informa Marta Álvarez.

Es la queja más común entre los usuarios de la sanidad pública: la espera de días o semanas para conseguir cita. Pero, mientras unos desesperan, otros las dejan tiradas.

"Nos interfiere mucho en la consulta diaria”, confiesa la directora de un centro de salud

“Un día tenía cita y cuando me di cuenta ya se me había pasado más de una hora”, confiesa una mujer. En Andalucía, cada día, siete de cada 100 pacientes dan plantón al médico, ni acuden ni anulan la cita. “El problema es que la gente la coge por coger”, dice una joven. “Hay personas que están esperando y no tienen cita. Nos quejamos de que no encontramos y es que están cogidas”, añade otra.

La directora del centro de salud Virgen de África, Macarena Muñoz, explica las consecuencias de no acudir al médico: “Si se nos ocupan las citas que necesita otro usuario, la verdad es que nos interfiere mucho en la consulta diaria”. Se ha intentado concienciar con carteles, pero el absentismo continúa.

PUEDE INTERESARTE El negocio de la reventa de citas: hasta 100 euros por ir al médico

La Junta de Andalucía ha optado por enviar al móvil un recordatorio 24 horas antes de la cita. Todo para dar una respuesta a este problema. “Lo que queremos es reducirlo. Es decir, que si no se acude por un olvido, pues disminuir una de las causas”, sostiene Rocío Hernández, consejera de Salud en la Junta de Andalucía. El año pasado se perdieron 2,7 millones de citas que otros usuarios podrían haber aprovechado.