Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (22/09/2025)

Las lluvias torrenciales de este domingo en Cataluña se han cobrado la vida de dos personas

El universo Trump se dio un baño de multitudes en el funeral de Charlie Kirk

Encuentran un segundo cuerpo en Barcelona

Los equipos de rescate acaban de encontrar el cuerpo de la segunda víctima mortal. Una riada arrastró el coche en el que supuestamente viajaba con su hijo. El cuerpo del menor lo encontraron ayer. El padre decidió pasar por un puente pese a las advertencias de los vecinos.

Baño de multitudes en el funeral de Charlie Kirk

Abrazado a la viuda de Charlie Kirk, el presidente estadounidense le recordó como el mártir de la libertad americana. Ante los 63.000 fieles del movimiento MAGA y la plana mayor de la administración Trump, la viuda de Kirk perdonó a su asesino, algo que no hizo Trump. Un acto que dejó incluso la reconciliación entre Musk y Trump.