Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (19/09/2025)

La polémica política de hoy está en los fallos de las pulseras telemáticas para maltratadores

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar declara ante la jueza de la DANA

El fallo de las pulseras antimaltrato se cuela en el debate político. Desde el PP piden la reprobación de la ministra de Igualdad que manda mensajes de tranquilidad. Pero el sistema de registro falló. Les vamos a contar cómo funcionan y dónde ha estado el error en estos dispositivos.

Declara un testigo clave del juicio de la DANA

Es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Testigo clave en la investigación sobre la gestión de la DANA. Hoy le ha dicho a la jueza que antes de las 18:00 horas ya insistió al CECOPI en que había que mandar una alerta pidiendo subir a pisos altos. Y ha hablado de falta de decisiones.