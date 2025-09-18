Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (18/09/2025)

Jimmy Kimmel se convierte en la nueva víctima de Trump por un comentario sobre el crimen de Charlie Kirk

Marc Cucurella se abre en canal al hablar de su hijo autista

Jimmy Kimmel, la nueva víctima de Trump

Jimmy Kimmel es una nueva víctima del presidente en el plano mediático. Se une al también cancelado presentador de la CBS, Stephen Colbert. Y tiene en el punto de mira a Jimmy Fallon, del que ha dicho que no tiene ni talento, ni audiencia. "Debería haberlo hecho hace mucho tiempo", ha dicho Trump. Pero ya lo viene haciendo en el ámbito de la universidad, en las empresas y en los jueces.

Medio millón de personas conviven diariamente con algún trastorno autista como el del hijo de Cucurella. Patricia e Izan lo saben bien. Hemos estado con ellos y valoran muy positivamente que el futbolista haya optado por visibilizar su historia porque así sienten que no están solos.