Cucurella se emociona al hablar por primera vez de su hijo con autismo: "Cuando le veo mal me hace sufrir"

Patricia no pierde detalle al ver la entrevista de Marc Cucurella. Se ve reflejada en las lágrimas del jugador al hablar de su hijo Mateo, diagnosticado con autismo. “Es como la primera vez que hago esto, es un tema que me pone bastante sensible, la verdad”, empieza diciendo el jugador, según informa Lucía Sánchez.

Medio millón de personas conviven diariamente con algún trastorno autista como el que tiene el hijo de Marc Cucurella. Patricia e Izan lo saben bien. Ellos valoran muy positivamente que el futbolista haya optado por visibilizar su historia.

"Te das cuenta de que no estás solo", reconoce la madre de Izan

El hijo de Patricia, Izan, padece el mismo trastorno que el hijo del futbolista. “Hombre, la verdad es que te emociona. Te das cuenta de que no estás solo, que hay muchas personas como tú, que no eres la única familia que está pasando por esto”, reconoce emocionada.

A pesar de las dificultades con la lectura y la escritura, con 14 años Izan publicó su primer libro. Dos años más tarde, va por el tercero. “Gracias a mi gran trabajo, mi esfuerzo, cada día me supero más a mí mismo”, confiesa Izan. Pero su verdadero sueño es la interpretación y que sus historias lleguen a la gran pantalla.

“Dar visibilidad. Que las personas se den cuenta de que siempre va a haber alguien al lado suyo”, afirma. Al igual que Cucurella, quiere ayudar a miles de niños que, como él, desean que su autismo no les impida cumplir un sueño.