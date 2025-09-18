Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (18/09/2025)

El fiscal general autoriza que España investigue los posibles crímenes de Israel sobre la población gazatí

La cadena ABC ha suspendido de forma indefinida el programa de Jimmy Kimmel

Compartir







La Fiscalía investigará los crímenes en Gaza

El fiscal general autoriza que España investigue si los bombardeos indiscriminados de Israel, el asedio a la población civil y la destrucción de la Franja son graves violaciones de los Derechos Humanos. Eso mientras la población que queda en ciudad de Gaza huye como puede. Porque en menos de 24 horas, Benjamín Netanyahu ha prometido el asalto total.

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido por Trump

Es el humorista Jimmy Kimmel. Tras 20 años en antena, la cadena ABC ha suspendido de forma indefinida su programa por hacer un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk. Su despido ha provocado protestas y también la alegría de Donald Trump que ve caer a otro de sus críticos.