Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (29/08/2025)

Los bomberos forestales han bateado con sus palas el suelo para reclamar la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco mientras el presidente de la Junta de Castilla y León comparecía ante el Parlamento autonómico, en Valladolid. Allí ha defendido su gestión ante la oleada de incendios forestales de este verano y ha pedido que no se haga política con el tema de los fuegos. La oposición le ha solicitado que se marche y que convoque elecciones.

El rey de España invita a analizar, mejorar las cosas y actuar si es necesario después de los incendios forestales. "Hacer un balance reflexivo, sereno y humilde por parte de todos de cómo poder mejorar", ha afirmado Felipe VI desde la localidad cacereña de Jarilla, donde los monarcas han visitado las zonas afectadas por el fuego. La situación ha mejorado este viernes en León y el de Fasgar es ya el único incendio que permanece en nivel 2 de peligrosidad.