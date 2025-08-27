Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (27/08/2025)

Los reyes, "sobrecogidos" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas

Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años debido a un cáncer

El rey Felipe VI ha señalado que ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en el paisaje quemado en el paraje de Las Médulas, en la provincia de León, ha sido "realmente desolador" y ha advertido de que "hay mucho que hacer" por parte de instituciones y personas para "sacar adelante la economía de la zona".

El actor Eusebio Poncela, protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar, ha fallecido a los 79 años en Madrid, debido a un cáncer.