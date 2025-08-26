Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (26/08/2025)

Los incendios en España arrasan ya 415.128 hectáreas con la atención puesta en los focos de León y Lugo

Los incendios forestales arrasan han arrasado ya 415.128 hectáreas en lo que va de año. A esta hora preocupan en especial los focos de León y Quiroga, en Lugo. En el caso de Zamora, El incendio forestal iniciado hace 12 días en Porto continúa descontrolado y con un frente que "corre muchísimo" en la zona de La Baña, en la provincia de León, avivado por el fuerte viento de este martes por la tarde, según han resaltado los medios de extinción.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado que algunas comunidades autónomas no realicen durante el año labores de prevención y preparación contra el fuego y esperen después la llegada de "papá Estado" para que se haga cargo de las competencias que no han ejercido.