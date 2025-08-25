Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (25/08/2025)

Varias bombas israelíes causan la muerte de unas 20 personas en el ataque al hospital de Jan Yunis, en Gaza

Varias bombas israelíes causan la muerte de unas 20 personas en el ataque al hospital de Jan Yunis, en Gaza

Unas 20 personas, cinco de ellas periodistas además de cuatro médicos del centro sanitario, habrían muerto por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por el Ministerio de Sanidad del enclave.

El mundo del cine y la cultura se ha mostrado este lunes en 'shock' por el fallecimiento de Verónica Echegui, a los 42 años. Amigos y compañeros se han acercado a la capilla ardiente de la actriz, en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), impactados por la inesperada noticia de su muerte.