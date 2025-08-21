Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (21/08/2025)

Los incendios se reducen a 18 y dejan más de 360.000 hectáreas quemadas

Netanyahu ordena negociaciones "inmediatas" para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica

Compartir







Los incendios se reducen a 18 y dejan más de 360.000 hectáreas quemadas

Los grandes incendios que está sufriendo España este agosto se han reducido a 18, mientras que las hectáreas quemadas ascienden a cerca de 360.000 en este mes (algo más de 400.000 en lo que va de año, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus. Este jueves, la meteorología juega a favor de las labores de extinción, gracias al descenso de las temperaturas y a la previsión de lluvias.

Netanyahu ordena negociaciones "inmediatas" para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que ha dado órdenes a su equipo para iniciar de manera "inmediata" negociaciones con el fin de "liberar" a todos los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza y poner fin a la guerra en condiciones "aceptables", al mismo tiempo en que ha recaldado que seguirá adelante con sus planes para tomar la capital gazatí.