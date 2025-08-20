Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (20/08/2025)

El fin de la ola de calor y la aparición de las precipitaciones se han convertido en aliados en la lucha contra el fuego

Los libros de texto vuelven a ser lo más caro y lo que más asciende, teniendo un precio medio de 365 euros

Compartir







La meteorología ayuda en la extinción del fuego aunque aún hay activos más de una veintena de incendios graves

El fin de la ola de calor y la aparición de las precipitaciones se han convertido en aliados en la lucha contra el fuego que asola España este mes de agosto, aunque aún hay activos más de una veintena de incendios graves y preocupa la situación que se vive en Cáceres. Por el contrario, las condiciones han mejorado en Ourense y Castilla y León. En este sentido, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado este miércoles en rueda de prensa que hay un "escenario más favorable" y ha cifrado el número de fuegos en situación operativa 2 (grave) en 21, al tiempo que las peticiones de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han descendido.

La vuelta al cole se encarece menos que el año anterior pero ya asciende a los 501 euros por niño de media

La segunda quincena de agosto avanza implacable. Los niños, despreocupados, alargan todo lo que pueden el verano. Las cabezas de sus padres, más previsoras, ya están pensando en la vuelta al cole. En muchas casas ya preparan la compra de libros y material, y muchos comercios responden a esa demanda sacando al escaparate subrayadores, cuadernos y uniformes.