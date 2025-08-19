Logo de cuatrocuatro
Logo de Todo es mentiraTodo es mentira
Todo es mentira a la carta

'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (19/08/2025)

19/08/2025 Todo es mentira Summer Tem 2025 Programa 1658
'Todo es mentira'cuatro.com
Compartir

Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, aclara en 'Todo es mentira' qué significa un incendio de sexta generación, término que se repite estos días ante la oleada de fuegos que azota España. 

Temas