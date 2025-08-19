Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (19/08/2025)

Los incendios siguen preocupando en Galicia, Castilla y León y Extremadura, entre otras comunidades

Trump ha descartado el envío de tropas de EEUU a Ucrania y pide a Zelenski ser "flexible" en las negociaciones

El Comité Estatal de Coordinación (Cecod) ha informado este martes de que 21 incendios permanecen activos en situación operativa 2 en diferentes comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura y Castilla y León, y más de 33.750 personas han sido desalojadas a causa del avance de las llamas. Hasta el momento, hay 33 detenidos desde el pasado 1 de junio y se ha investigado a 93 personas por su presunta participación en el origen de los fuegos, que han causado ya cuatro fallecidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, tendrá que ser "flexible" en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz, dentro de la cual el inquilino de la Casa Blanca no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno. Trump ha afirmado que varios países europeos ya han mostrado su disposición a desplegar militares en Ucrania, por lo que "no va a ser un problema" de cara a las garantías de seguridad que reclama Zelenski.