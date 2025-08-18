'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (18/08/2025)

Ya puedes ver el programa completo del 18 de agosto de 2025 ¡Dale al play y entérate de la actualidad!

Pese a que el Gobierno y la Junta de León insisten en que hay medios suficientes contra los incendios, Leticia Alonso, vecina de Posada de Valdeón, denuncia lo contrario: ante la falta de ayuda, los vecinos arriesgaron su vida actuando como cortafuegos. Hoy interviene en Todo es mentira para exponer su situación y lanzar un mensaje a los políticos, reclamando cooperación