'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (18/08/2025)

18/08/2025 Todo es mentira Summer Tem 2025 Programa 1657
Programa completo'Todo es mentira'
Pese a que el Gobierno y la Junta de León insisten en que hay medios suficientes contra los incendios, Leticia Alonso, vecina de Posada de Valdeón, denuncia lo contrario: ante la falta de ayuda, los vecinos arriesgaron su vida actuando como cortafuegos. Hoy interviene en Todo es mentira para exponer su situación y lanzar un mensaje a los políticos, reclamando cooperación

